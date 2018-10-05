Katar Şeyhi'nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değer 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor.
Kaynak: DHA
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