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Katar Şeyhi'nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin hibe ettiği ve muhalefet partileri tarafından büyük tepki çeken uçak, yenilenmiş hali ile ilk kez görüntülendi.

Katar Şeyhi'nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değer 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Katar hibe uçak Al Sani

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hala hibe-hediye demeyin şuna karşılığında ne verdik ondan bile haberimiz yok. katarlılar mal mı böyle bir hediye versinler kimi kandırıyorsunuz
Üstüne Erdoğan cumhuriyeti yazın türkiye cumhuriyeti değil
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