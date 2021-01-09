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Katar-Suudi Arabistan Uçuşları Yeniden Başlıyor

09.01.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Katar-Suudi Arabistan Uçuşları Yeniden Başlıyor

Üç yıldır ihtilaf yaşayan iki ülke arasında siyasi ilişkilerin normale döndürülmesi süreci kapsamında Katar Havayolları ve Suudi Havayolları Doha-Riyad seferlerini Pazartesi günü tekrar başlatacak

Katar ve Suudi Arabistan arasında doğrudan uçuşlar Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Üç yıldır ihtilaf yaşayan iki ülke arasında siyasi ilişkilerin normale döndürülmesi süreci kapsamında Katar Havayolları ve Suudi Havayolları Doha-Riyad seferlerini Pazartesi günü tekrar başlatacak.

Katar Havayolları Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a uçuşları Pazartesi günü, Cidde’ye uçuşları 14 Ocak’ta, Dammam’a uçuşları da 16 Ocak’ta başlatacağını açıkladı.

Açıklamada, ”Suudi Arabistan Krallığı’ndaki ticaret ve kargo ortaklarımızın yanı sıra büyük havaalanlarıyla da güçlü ilişkilerimize yeniden dönmeyi dört gözle bekliyoruz” denildi.

Suudi Havayolları da yine Twitter üzerinden açıklama yaparak, Riyad ve Cidde’den Katar’ın başkenti Doha’ya seferleri Pazartesi günü başlatacağını bildirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 2017 yılı ortasında, teröre destek vermekle suçladıkları Katar’a diplomatik, ticaret ve seyahat ambargosu getirmişti. Katar ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve bu ülkeleri ambargo yoluyla egemenliğini baltalamayı amaçlamakla suçlamıştı.

Suudi Arabistan ve üç Arap müttefiki, Salı günü düzenlenen zirvede Doha’yla ilişkileri tam kapsamlı olarak yeniden tesis etme kararı almıştı.

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