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Katar Suudi Arabistan'da alıkonulan vatandaşının serbest bırakılmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

Katar Suudi Arabistan'da alıkonulan vatandaşının serbest bırakılmasından memnun

Katar, Suudi Arabistan makamlarının alıkoyduğu 4 Katar vatandaşından birini daha serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladı.

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, "21 Nisan 2018'den bu yana Suudi Arabistan tarafından alıkonulan vatandaşımız Muhsin Salih Sadun el-Kerbi'nin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan makamlarına mağdurun alıkonulduğu süre zarfında uğradığı zarar için tazminat ödenmesi çağrısı yapılan açıklamada, alıkonulan 4 Katar vatandaşının sonuncusunun da serbest bırakılması talebinde bulunuldu.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan'dan açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan, Körfez krizinin başladığı 2017'den itibaren farklı tarihlerde 4 Katar vatandaşını hiçbir gerekçe göstermeden alıkoymuştu. Söz konusu Katarlılardan Ahmed Halid Mukbil Aralık 2018'de, Nevvaf Talal er-Reşid ise geçen mayısta serbest bırakılmıştı.

Katarlı öğrenci Abdulaziz Said Abdullah ise mahkemeye çıkartılmadan Temmuz 2018'den beri Suudi Arabistan'da alıkonulmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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