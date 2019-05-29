Katar Suudi Arabistan’daki Arap Zirvesine Katılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Katar Başbakanı, Suudi Arabistan’da yapılacak bir Arap zirvesine bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere katılacak.

Bu, Suudi Arabistan dahil 4 ülkenin ekonomik ve diplomatik boykota başlamasının ardından Katar’ın Suudi Arabistan’la ilk üst düzey teması olacak.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar’ı 2017 yılının Haziran ayında teröre destek verdiği gerekçesiyle boykot etmeye başlamıştı.

Mekke’de Perşembe günü yapılacak zirvede Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında petrol tankerlerine ve Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından İran’la yaşanan gerilim ele alınacak.

Tahran iki saldırıda da payı olduğu iddialarını reddediyor.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, Suudi Kral Bin Salman’dan zirveye ve arkasından yapılacak geniş çaplı Arap liderleri toplantısına katılması için davet almıştı.

ABD bir süredir Körfez bloğunu İran’a karşı yeniden birleştirmek için çabalıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Çarşamba günü yaptığı açıklamada petrol tankerlerine saldırmak için donanma mayınları kullanıldığını, bunların da İran’a ait olduğunun neredeyse kesin olduğunu söylemişti.

