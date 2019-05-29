HABER

Katar Suudi Arabistan’daki Arap Zirvesine Katılacak

29.05.2019 21:41 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Katar Başbakanı, Suudi Arabistan’da yapılacak bir Arap zirvesine bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere katılacak

Katar Suudi Arabistan’daki Arap Zirvesine Katılacak

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Katar Başbakanı, Suudi Arabistan’da yapılacak bir Arap zirvesine bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere katılacak.

Bu, Suudi Arabistan dahil 4 ülkenin ekonomik ve diplomatik boykota başlamasının ardından Katar’ın Suudi Arabistan’la ilk üst düzey teması olacak.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Katar’ı 2017 yılının Haziran ayında teröre destek verdiği gerekçesiyle boykot etmeye başlamıştı.

Mekke’de Perşembe günü yapılacak zirvede Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında petrol tankerlerine ve Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından İran’la yaşanan gerilim ele alınacak.

Tahran iki saldırıda da payı olduğu iddialarını reddediyor.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, Suudi Kral Bin Salman’dan zirveye ve arkasından yapılacak geniş çaplı Arap liderleri toplantısına katılması için davet almıştı.

ABD bir süredir Körfez bloğunu İran’a karşı yeniden birleştirmek için çabalıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Çarşamba günü yaptığı açıklamada petrol tankerlerine saldırmak için donanma mayınları kullanıldığını, bunların da İran’a ait olduğunun neredeyse kesin olduğunu söylemişti.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Alman vatandaşlığına geçişte Türkler ilk sıradaAlman vatandaşlığına geçişte Türkler ilk sırada
İhracatçılarla Üniversitelilerin Tasarım Buluşması İhracatçılarla Üniversitelilerin Tasarım Buluşması 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi eşini öldürdü

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşini öldürdü!

ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu

Şehrin sembolüydü! Asırlık otel kül oldu

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı! Ölüm ve çok sayıda yaralı var

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı!

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail, Suriye'yi vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.