Katar: “Taleban ve Türkiye ile Temastayız”

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman El-Tani Taleban'la görüştüklerini ve Kabil'deki havalimanının faaliyetlerine yeniden başlaması için olası teknik destek verilmesi konusunda Türkiye'yle birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Şeyh Muhammed, "Taleban'la görüşüyoruz, teknik destek sağlanması konusunda da Türkiye'yle temas halindeyiz. Umudumuz, önümüzdeki birkaç günde iyi haberler verebilmek" dedi.

Şeyh Muhammed ayrıca Kabil'deki havalimanının "ne zaman tam kapasite işler hale gelebileceği konusunda net bir işaret olmadığını, en kısa zamanda faaliyetlere başlama konusunda umutlu olduklarını" dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman El-Tani bu açıklamaları Doha'da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kontrolunu Ağustos ayında ele geçiren Taleban, henüz hükümetü kurmadı ve ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Raab: "Taleban'la görüşmemiz gerekiyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Afganistan'da Taleban'la görüşmek gerektiğini, ancak İngiltere'nin Taleban hükümetini tanımak için herhangi bir acil planı bulunmadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Doha'da ayrıca Afganistan'dan tahliye edilen mültecilerin barındırılacağı yerleri ziyaret etti.

Dominic Raab, Katarlı yetkililerle Afganistan'ın gelecekte terörizme kucak açan bir ülke haline dönüşmemesini sağlamayı, insani krizi önlemeyi, bölgesel istikrarı korumayı ve daha kapsayıcı bir hükümet oluşturma taahhüdünü yerine getirmesi için Taleban'ı sorumlu tutmayı konuştuklarını söyledi.

Raab, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin Afganistan'a verdiği taahhüt hala geçerdi. Yeni gerçekliğe uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

"Acil önceliğimiz; Afganistan'da kalan İngiliz vatandaşlarının, İngiltere için çalışan Afganlar'ın ve en büyük risk altında olan diğerlerinin güvenli geçişini garanti altına almak" şeklinde konuşan İngiliz Bakan, bu kişilerin Afganistan'dan güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri için üçüncü ülkeler aracılığıyla bölge liderleriyle konuşacağını sözlerine ekledi.

İngiltere, Afganistan Büyükelçiliği'ni Kabil'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşımıştı.

