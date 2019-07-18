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Katar, Türk diplomatın hayatını kaybettiği Erbil saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Katar, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluk çalışanının şehit olduğu Erbil kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.Irak’ın Erbil kentinde bulunan bir restorana dün gerçekleştirilen saldırıda bir Türk konsolosluk çalışanı hayatını kaybetmişti.

Katar, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluk çalışanının şehit olduğu Erbil kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.
Irak’ın Erbil kentinde bulunan bir restorana dün gerçekleştirilen saldırıda bir Türk konsolosluk çalışanı hayatını kaybetmişti. Saldırıda ilişkin kınama mesajları gelmeye devam ederken Katar yayınladığı mesajında Türkiye ile dayanışma gösterdi. Saldırıyı kınayan Katar, açıklamasında saldırganların bir an önce yakalanarak yargılanması gerektiğini ifade etti. Teröre karşı duruşunun değişmeyeceğini belirten Katar, olayla ilgili soruşturmanın detaylı olarak yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

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