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Katar ve Fransa'dan askeri iş birliğini artırma anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Katar ve Fransa'dan askeri iş birliğini artırma anlaşması

DOHA (AA) - Katar ve Fransa, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğini artırma konusunda anlaştı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, ülkesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile başkent Doha'da bir araya geldi.

İki ülke yetkilileri, Katar ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanında iş birliğini geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirme meselelerini ele aldı. İki ülke hükümetleri arasında iş birliğini artırma konusunda bazı anlaşmalar ve protokoller imzalandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Fransa Başbakanı Edouard Philippe'i kabul etmiş, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmüştü.

2015 yılında Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı satışı için anlaşma yapan Katar, uçakların ilk bölümü geçen şubat ayında teslim almıştı.

Katar Emiri Şeyh Temim, Haziran 2017'de bazı Arap ülkelerinin başlattığı ambargonun ardından Eylül 2017'de Fransa'yı ziyaret etmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa işbirliği Katar

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