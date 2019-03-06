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Katar ve İtalya donanmasından ortak tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Katar ve İtalya donanmasından ortak tatbikat

DOHA (AA) - Katar ve İtalya deniz kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Katar Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde yapılan "Geçiş" isimli tatbikata Katar deniz kuvvetleri ile İtalyan Carlo Margottini fırkateyni katıldı.

Katar kara sularında gerçekleştirilen tatbikatta, hava savunma, deniz yüzeyi, manevra faaliyetlerinin yanı sıra yangınla mücadele ve hasar çalışmaları yapıldı.

Ortak askeri tatbikat, terörle mücadele, savaş kabiliyeti ve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, Katar ile İtalyan deniz kuvvetleri arasında deneyimlerin paylaşılmasını amaçlıyor.

İtalyan Carlo Margottini fırkateyni ortak tatbikata katılmak için pazar günü Doha Limanı'na ulaşmıştı.

İtalya ile askeri ilişkilerini geliştiren Katar, Mayıs 2017'de Roma'da yeni bir askeri ataşelik açmıştı. Ayrıca son iki yılda iki ülke arasında birçok ortak askeri tatbikat gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri tatbikat deniz İtalya Katar

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