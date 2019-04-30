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"Katar ve Türkiye karşıtı bir koalisyona girmeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad: "Somali, Katar ve Türkiye aleyhindeki hiçbir ittifak ya da blokta yer almayacak"

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad, ülkesinin Katar ve Türkiye aleyhinde hiçbir ittifak ya da blokta yer almayacağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali Dışişleri Bakanı Avad, başkent Doha'da düzenlenen "Afrika Boynuzu'nun Siyasi İşbirliği ve Ekonomik Entegrasyon Ufku" başlıklı seminere katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Avad, ülkesinin Katar ve Türkiye karşıtlığını reddeden tutumu karşısında bölgedeki bazı ülkelerin Somali'nin bölgesel rolünü sınırlandırmaya çalıştığını söyledi.

Somalili Bakan, "Somali, Katar ve Türkiye aleyhindeki hiçbir ittifak ya da blokta yer almayacak." ifadelerini kullandı.

Avad, ülkesinin, Körfez krizinde tarafsız bir tutum takındığını ve bu tutumun egemenliğiyle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayarak, diğer ülkelerin, Somali'nin bu kararına, egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
isa avd Katar Somali Türkiye

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