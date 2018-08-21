HABER

Katar ve Türkiye'den Senegal'e kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 19:38 | Son Güncelleme

Katar Yardım Vakfı ile Şefkat Yolu Derneği, 4 binden fazla öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı Koki Enstitüsü için kurban etkinliği düzenledi

Katar Yardım Vakfı ile Şefkat Yolu Derneği, Batı Afrika'nın en büyük hafızlık okullarından Koki Enstitüsüne kurban yardımında bulundu.

Katar Vakfı, Senegal'in Pikine kentinde kesilen bin 785 hisse kurban etini, 4 binden fazla öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı Koki medresesine ve Dakar'daki yaklaşık 6 bin aileye ulaştıracak.

Katar Yardım Vakfı Senegal Temsilcisi Ekrem Mesud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin dostluğunun nişanesi olarak böyle bir yardımı beraber yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şefkat Yolu Derneği de kestirdiği bin 50 hisse ile Koki Enstitüsüne ve Dakar'da 2 bin aileye kurban yardımı yapacak.

Derneğin Senegal Koordinatörü İlhan Yalım, sabahın erken saatlerinden beri Türkiye'den derneğe bağışlanan kurban kesimlerini yaptıklarını söyledi.

- Batı Afrika'nın en büyük hafızlık okulu

Senegalli hayırsever Ahmet Sağir Lo tarafından 1939'da kurulan Koki Hafızlık Kursu ve Şer'i İlimler Enstitüsünde 4 bin 189 kız ve erkek çocuk hafızlık eğitimi alıyor.

Dakar'a 220 kilometre mesafedeki Koki bölgesinde bulunan Batı Afrika'nın en büyük hafızlık okulunun külliyesinde, hafızlık kursu, okul, öğrenci yurdu, cami, sağlık ocağı, kütüphane ve misafirhane yer alıyor.

Bölge ülkeleri Moritanya, Gine, Burkina Faso, Mali ve Gine Biassau'dan da öğrencilerin ücretsiz eğitim gördüğü külliyede, kız ve erkek olmak üzere çocuklardan yaklaşık 3 bin 200'ü yatılı eğitim alıyor.

Öğrenciler hafızlıklarını ilk 3 yılda tamamlayıp daha sonra enstitü bünyesindeki ilkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptırabiliyor.

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandıKocaeli Tarım ve Orman Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
Kütahyalılar önce doluya sonra yağmura yakalandıKütahyalılar önce doluya sonra yağmura yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Koki kurban Şefkat Yolu Derneği

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!

Diğer Haberler
Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli’de feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.