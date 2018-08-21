Katar ve Türkiye'den Senegal'e kurban yardımı

Katar Yardım Vakfı ile Şefkat Yolu Derneği, Batı Afrika'nın en büyük hafızlık okullarından Koki Enstitüsüne kurban yardımında bulundu.

Katar Vakfı, Senegal'in Pikine kentinde kesilen bin 785 hisse kurban etini, 4 binden fazla öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı Koki medresesine ve Dakar'daki yaklaşık 6 bin aileye ulaştıracak.

Katar Yardım Vakfı Senegal Temsilcisi Ekrem Mesud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkenin dostluğunun nişanesi olarak böyle bir yardımı beraber yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şefkat Yolu Derneği de kestirdiği bin 50 hisse ile Koki Enstitüsüne ve Dakar'da 2 bin aileye kurban yardımı yapacak.

Derneğin Senegal Koordinatörü İlhan Yalım, sabahın erken saatlerinden beri Türkiye'den derneğe bağışlanan kurban kesimlerini yaptıklarını söyledi.

- Batı Afrika'nın en büyük hafızlık okulu

Senegalli hayırsever Ahmet Sağir Lo tarafından 1939'da kurulan Koki Hafızlık Kursu ve Şer'i İlimler Enstitüsünde 4 bin 189 kız ve erkek çocuk hafızlık eğitimi alıyor.

Dakar'a 220 kilometre mesafedeki Koki bölgesinde bulunan Batı Afrika'nın en büyük hafızlık okulunun külliyesinde, hafızlık kursu, okul, öğrenci yurdu, cami, sağlık ocağı, kütüphane ve misafirhane yer alıyor.

Bölge ülkeleri Moritanya, Gine, Burkina Faso, Mali ve Gine Biassau'dan da öğrencilerin ücretsiz eğitim gördüğü külliyede, kız ve erkek olmak üzere çocuklardan yaklaşık 3 bin 200'ü yatılı eğitim alıyor.

Öğrenciler hafızlıklarını ilk 3 yılda tamamlayıp daha sonra enstitü bünyesindeki ilkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptırabiliyor.

