Katar ve Ummanlı bakanlar askeri iş birliğini görüştü

Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye, Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Suud el-Busaidi ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'a gelen Atiyye, Umman Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Busaidi ile bir araya geldi.

İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin tarihi ilişkilerinden söz eden bakanlar, askeri iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Atiyye'ye Umman görüşmelerinde Katar Silahlı Kuvvetlerinden komutanlar da eşlik ediyor.

Ziyaretin başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

