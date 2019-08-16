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Katar, Yemen'in birliğini destekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 07:50 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman: - "Yemen'in birliği ve bütünlüğünün sağlanması, kazanımları ve beklentilerinin korunması ve toplumsal dokusunun parçalanmasına engel olunması gerektiğinin altını çiziyoruz"

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Yemen'in birlik ve bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.

Abdurrahman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'in birliği ve bütünlüğünün sağlanması, kazanımları ve beklentilerinin korunması ve toplumsal dokusunun parçalanmasına engel olunması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ilgili tüm taraflara seslenen Abdurrahman, Yemen halkının daha fazla insani dram yaşamasından sakınılması için taraflara savaşın durdurulması çağrısı yaptı.

Abdurrahman, Yemen'de yaşananların gerçek bir insani felaket olduğunu kaydetti.

- Ne olmuştu?

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılık sesleri yükseliyor

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

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