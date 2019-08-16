Katar, Yemen'in birliğini destekliyor

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Yemen'in birlik ve bütünlüğünden yana olduklarını belirtti.

Abdurrahman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'in birliği ve bütünlüğünün sağlanması, kazanımları ve beklentilerinin korunması ve toplumsal dokusunun parçalanmasına engel olunması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ilgili tüm taraflara seslenen Abdurrahman, Yemen halkının daha fazla insani dram yaşamasından sakınılması için taraflara savaşın durdurulması çağrısı yaptı.

Abdurrahman, Yemen'de yaşananların gerçek bir insani felaket olduğunu kaydetti.

- Ne olmuştu?

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.