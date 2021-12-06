Katar’a Giden Erdoğan Şubat’ta BAE’yi Ziyaret Edecek

Türkiye’nin uzun süredir mesafeli olduğuBirleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri yeniden tazeleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip bugün Katar’a gitti.

En son 2 Temmuz 2020’de Katar’ın başkenti Doha’da Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile görüşen iki günlük ziyarette bir buçuk yıl aradan sonra Katar Emiri ile yeniden baş başa görüşecek.

‘‘Körfez ülkeleri ile olan birlikteliği güçlenerek devam ettirme’’ mesajı

Katar’ın başkenti Doha’ya uçmadan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Katar’dan sonra Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimizi çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Katar'a yönelik konulan ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında dayanışma tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı içinde geniş bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle, bu konuda gerek Türkiye'de gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir’’ dedi.

‘‘Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla işbirliği yapanlar Katar’ın yatırımlarına hazımsızlık duyuyor’

Türk şirketlerinin Katar’da yaklaşık 15 milyar dolar tutarında iş yaptığının altını çizen Erdoğan, muhalefetin itirazlarına rağmen karşılıklı olarak bu ilişkileri daha da geliştirmek istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Türkiye ile Katar olarak önümüze çıkan badireleri iki dost olarak aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda kazan-kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Siirt'te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerinden birisidir. Toplam 7 bin 500 insanımıza Siirt'te istihdam sağlanacak. Terörün karanlık gölgesi kalktıkça bu tür yatırımlar artacaktır. Bunların asıl rahatsızlığı Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesidir. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla işbirliği yapanların Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi budur. Yabancı ülke büyükelçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında hep bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

‘‘Taliban yönetimi havalimanının Katar-Türkiye işbirliğiyle yönetilmesini teklif ediyor’’

Erdoğan, Taleban’ın Afganistan’ın yönetiminde hakimiyet sağlamadan önce gündemde olan Türkiye’nin Kabil Uluslararası Havalimanı’nı işletme konusunun hala gündemde olduğunu açıkladı.

Türkiye’ye gelen Taleban yöneticilerinin bu konuyu kendilerine açtığını belirten Cumhurbaşkanı, bu konu üzerinde Katar yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Türkiye Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı, gerek çocukların eğitim -öğretimiyle alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözleri tutmak suretiyle de Taliban yönetimi Afganistan’ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar. Şu anda bizim de Katar’la olan dayanışmamızda özellikle Taliban yönetimi Afganistan’da havalimanın Katar-Türkiye işbirliğiyle yönetilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık. Bunlarla ilgili görüşmelerimizi Katar’la da yürütüyoruz. Fakat tabii özellikle kadın, çocukların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimizin arasındadır’’ ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’a ‘‘Sabotajların bedelini ödersiniz’’ uyarısı

Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde 5 Aralık'ta Büyük Cami’ye yapılan saldırıyı da gündeme getiren Erdoğan, Rum yönetimini uyardı.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Camilerimize yönelik biliyorsunuz bir operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs’taki operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcümüz Ömer Bey’in net açıklamaları var. Biz de gerek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey’in yapmış olduğu açıklamayla birlikte biz de Güney Kıbrıs’a şunu söylüyoruz, ‘Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz’ ’’ uyarısında bulundu.

