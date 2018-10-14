HABER

Katarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde gözlerinde katarakt olduğu için göremeyen 3 aylık Yunus Emre İpek'in, ameliyat olması gerekiyor.

Katarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyor

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde gözlerinde katarakt olduğu için göremeyen 3 aylık Yunus Emre İpek'in, ameliyat olması gerekiyor. Ancak ailenin iddiasına göre üniversite hastanesi 7 ay sonraya gün veriyor. Özel hastanelerin ameliyat için istedikleri 33 bin TL'yi de bulmayan aile, yetkililerden yardım bekliyor.
Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yaşayan Tuğbanur (25) ve madende kepçe operatörü olarak çalışan Turgay İpek (30) çifti, 2 çocuğundan 3 aylık bebekleri Yunus Emre için yetkililerden yardım bekliyor. Bir süre önce doktora giden aileye, Yunus bebeğin gözlerinde katarakt olduğu ve hemen ameliyat edilmesi gerektiği söylendi.
Yaşadıklarını anlatan Turgay İpek, "Bursa'da bir özel göz hastanesini aradık, durumu anlattık. Sadece 1 göz ameliyatı için 16 bin 500 TL talep ettiler. İki göz için 33 bin liraya ihtiyaç var. Ben kiradayım, eşim çalışmıyor, çocukların masrafları, bu parayı ben nasıl bulurum? Başka bir öneri üzerine bir ünicversite hastanesini telefonla aradık. Bize ancak 2019 Nisan'a randevu veriyorlar. Bu süreçte katarakt daha da ağırlaşırsa diye korkuyoruz. Yunus Emre annesi ve benim sesimizi duyuyor, fakat göremeyince de sürekli ağlıyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Katarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyorKatarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyorKatarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyorKatarakt olan 3 aylık Yunus Emre bebek yardım bekliyor

PARTNERİstanbul'un bilinmeyenleri! İlk trafik kazası...İstanbul'un bilinmeyenleri! İlk trafik kazası...
Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldiToz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi
PKK'nın kabusu böyle görüntülendi! PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

İlginizi Çekebilir

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda 6 kişi tahliye edildi!

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

PKK'nın kabusu böyle görüntülendi!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.