Katarakt ve refraktif bilimindeki yenilikler ESCRS’de gün ışığına çıkacak

İSTANBUL, (DHA)- AVRUPA Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen ESCRS Kongresi’nin 36'ncısı Avusturya’nın Viyana kentinde 22-26 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Göz sağlık biliminde uzman uluslararası firmaların yer alacağı kongrede göz bilimindeki yenilikler gün ışığına çıkacak.

Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en önemli etkinlilerinden biri olan ESCRS Kongresi’nin katılımcıları arasında Türkiye’den VSY Biotechnology da yer alacak. Firma kongre boyunca oftalmoloji (göz bilimi) uzmanlarıyla buluşarak inovatif ürünlerini tanıtacak ve birçok etkinlik düzenleyecek.

TRİFOKAL GÖZ İÇİ LENS TEKNOLOJİSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

VSY Biotechnology, sinüzoidal yapılı trifokal göz içi lensi Acriva Trinova hakkında kongre sırasında bir Uydu Sempozyumu gerçekleştirecek. 24 Eylül’de düzenlenecek “Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi’ne Yeni Bir Yaklaşım” konulu sempozyumda İtalya’dan Dr. Roberto Belluci ve Slovenya’dan Dr. Marko Hawlina moderatör olarak yer alacak. Sempozyumun konuşmacıları ise Hollanda’dan Dr. Ruth Rapid, Japonya’dan Dr. Minoru Tomita, Polonya’dan Dr. Ewa Mrukva, Belçika’dan Dr. Johan Blanckaert olacak.