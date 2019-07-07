DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da, Afganistan'da çatışan tarafları bir araya getirerek diyalog kurulmasını hedefleyen, Afganistan'dan çeşitli temsilciler ve Taliban yetkililerinin katıldığı "Afganistan İçi Diyalog Konferansı" başladı.

Afganistan resmi televizyonunun haberine göre, konferansa katılmak üzere halen görev yapan ve eski siyasetçiler, basın mensupları, din adamları ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 53 kişi Katar'a gelirken, Taliban tarafı 60 kişi ile görüşmelere katılıyor.

Afganistan Barış Meclisi, konferansın Afgan hükümetiyle Taliban arasında doğrudan yapılacak görüşmeler için bir zemin oluşturulmasını umduğunu açıkladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında sürdürülen ve 29 Haziran'dan bu yana devam eden 7. barış görüşmelerine ise Afganistan İçi Diyalog Konferansı nedeniyle ara verildi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden bu görüşmenin çok verimli geçtiğini ve uzlaşmaya varacaklarını umduklarını belirtmişti.