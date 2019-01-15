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Katar'da "Arapça'yı Koruma" Kararnamesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:49 | Son Güncelleme

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, fasih Arapça'nın korunması amacıyla "Arapçayı Koruma" kararnamesi çıkardı

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke genelinde, eğitimden, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerine, şirket isimlerine kadar pek çok alanda fasih Arapça'nın kullanılmasını öngören "Arapçayı Koruma" kararnamesi çıkardı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, 15 maddeden oluşan ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kararnameyle fasih Arapça'nın korunması hedefleniyor.

Kararnamenin ilk maddesi, tüm kamu ve özel kuruluşlara, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde Arapçayı koruma ve destekleme yükümlülüğü, 2. maddesi ise bakanlıklar, teşkilatlar, kamu kurumları ve derneklere, gerçekleştirdiği toplantılar, aldığı kararlar, yaptığı yazışmalar ve yönetmeliklerde Arapça kullanma zorunluluğu getiriyor.

Kararname ayrıca, devlet mevzuatının Arapça hazırlanmasını, kamu yararının gerektirdiği durumlarda başka dillere çevrilmesine izin verilmesini, diğer ülkelerin hükümetleriyle, bölgesel ve uluslararası kurumlarla yapılan yazışmalar ve görüşmelerin Arapça yapılmasını, dersin yapısının başka bir dilde verilmesini gerekli kıldığı durumlar dışında okul ve üniversitelerde eğitim dilinin Arapça olmasını öngörüyor.

Ticari, finansal, endüstriyel, eğlence ve bilimsel amaçlı şirketlerin isimlerinin Arapça olmasını belirleyen kararname, uluslararası kurumlar ile ürünleri marka haline gelmiş olan yerel kurum ve şirketlerin yabancı dildeki isimlerinin muhafaza edilmesini ancak yanına Arapça ismin yazılmasını gerekli kılıyor.

Kararname, söz konusu maddelere uymayanlara 50 bin riyal (14 bin dolar) para cezası verilmesini, tüzel kişilerin yöneticilerinin de bu kararnameye uymamaları durumunda aynı cezaya çarptırılmalarını, bu kararnamenin hükümlerine tabi olanların, uygulama tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli değişiklikleri yapmalarını öngörüyor.

Arapça, dünya üzerinde en çok kullanılan diller arasında İngilizce, Fransızca ve İspanyolca'dan sonra 4. sırada yer alıyor.

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Arapça Katar Katar Emiri

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