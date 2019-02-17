HABER

Katar'da "At, Türk'ün Kanadıdır" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 00:18 | Son Güncelleme

Ressam Ayten Çağlar'ın "At, Türk'ün Kanadıdır" sergisi Doha'da açıldı

Ressam Ayten Çağlar'ın "At, Türk'ün Kanadıdır" isimli resim sergisi Katar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Başkent Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde ressam Çağlar'ın 10 yıllık emeği sonucu ortaya çıkardığı 23 tablodan oluşan serginin açılışına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katara Müdürü Halid es-Suleyti ve bazı büyükelçiler katıldı.

16-26 Şubat tarihleri arasında açık kalacak sergide Türk devletlerinin hala korudukları at ırkları ve Osmanlı döneminde sultanların atları ile olan yaşamlarından detaylar yer alıyor.

Sergide AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar olan en üst düzeyde bulunduğunu, bunun siyaset ile ekonomi dışında kültürü de kapsadığını vurguladı.

Özer, sergiyi de değerlendirerek, "Bu eserler Türklerin hayatında önemli yeri olan atlarla ilgili. 26 Şubat'a kadar yoğun ilginin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!
Bakırköy'de tanzim satış noktasıBakırköy'de tanzim satış noktası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

KKTC'de yakalanan FETÖ'cüler getirildi!

Konya'da inşaatta ceset bulundu

Sır ölümün ardındaki korkunç şüphe!

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

THY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.