Ressam Ayten Çağlar'ın "At, Türk'ün Kanadıdır" isimli resim sergisi Katar'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Başkent Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde ressam Çağlar'ın 10 yıllık emeği sonucu ortaya çıkardığı 23 tablodan oluşan serginin açılışına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katara Müdürü Halid es-Suleyti ve bazı büyükelçiler katıldı.

16-26 Şubat tarihleri arasında açık kalacak sergide Türk devletlerinin hala korudukları at ırkları ve Osmanlı döneminde sultanların atları ile olan yaşamlarından detaylar yer alıyor.

Sergide AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar olan en üst düzeyde bulunduğunu, bunun siyaset ile ekonomi dışında kültürü de kapsadığını vurguladı.

Özer, sergiyi de değerlendirerek, "Bu eserler Türklerin hayatında önemli yeri olan atlarla ilgili. 26 Şubat'a kadar yoğun ilginin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

