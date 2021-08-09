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Katar'da Bu Hafta Afganistan'da Barış İçin İki Ayrı Toplantı Yapılacak

09.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar bu hafta, Afganistan’da Taleban ve hükümet güçleri arasında ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla uluslararası iki ayrı toplantıya ev sahipliği yapacak

Katar'da Bu Hafta Afganistan'da Barış İçin İki Ayrı Toplantı Yapılacak

Katar bu hafta, Afganistan’da Taleban ve hükümet güçleri arasında ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla uluslararası iki ayrı toplantıya ev sahipliği yapacak.

Diplomatik çabalar sürerken Afganistan’da, Taleban’ın ilerleyişi ve hükümet güçlerinin, Taleban’a karşı mücadelesine ABD’nin hava desteği de devam ediyor.

ABD yönetimi geride bıraktığımız haftada, Afganistan’da savaşın yeni, daha yıkıcı ve daha ölümcül bir safhaya geçtiği uyarsında bulundu.

Bu hafta Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak olan toplantılardan birine ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’la birlikte, Rusya, Çin ve Pakistan’dan da mevkidaşları katılacaklar. Yetkililer, Amerika’nın Sesi’ne, Çarşamba günü yapılacak bu görüşmenin “Genişletilmiş Troyka” olarak bilinen toplantı olacağını söyledi.

Moskova’nın girişimiyle başlatılan grup, Afganistan’da ülke içerisinde Taleban’la devam müzakerelere destek vermenin yolları ararken tarafların kalıcı bir kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes üzerinde uzlaşmalarının yollarını arıyor.

Amerika’nın Sesi’nin Pakistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bu toplantıda uluslararası temsilciler, Afganistan hükümeti ve Taleban arasında görüşmeleri yürüten temsilcilerle görüşmeden önce kendi içlerinde istişarelerde bulunacaklar.

Genişletilmiş Troyka toplantısından birgün önce de Salı günü, yine Katar’da Afganistan’a komşu ülkeler biraraya gelecekler. Bu toplantıya da Rusya’yla birlikte Birleşmiş Milletler ve ABD de davet edildi.

Her iki toplantı da Afganistan’da, Taleban ve hükümet güçleri arasında tam da Taleban’ın önemli merkezleri de ele geçirmeye başladığı bir dönemde, ortak bir zemin arayışı bulabilme amacını güdüyor.

Toplantılara Pakistan’ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ve Kabil Büyükelçisi Mansur Han da katılacak.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad geride bıraktığımız hafta Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada “Biz sürekli olarak görüşmelere hız kazandıracak yol ve yöntemlerin arayışı içerisindeyiz çünkü Afganistan’da askeri bir çözüm öngörmüyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.

Halilzad “Siyasi bir çözüm olmak zorunda. Barışın sürmesi için siyasi bir anlaşma olmaslı ve biz bu yönde devam edeceğiz. Bu amaca ulaşana kadar da çaba sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

Taleban’ın son dönemde Afganistan’da etki alanını genişletmesi, İslami kökenli grubun Afganistan’da yeniden gücü tamamen ele geçireceğine dair kaygıları arttırıyor.

Son olarak Nisan ayında yapılan toplantıda Genişletilmiş Troyka üyeleri, Taleban’ı başkent Kabil’e yönelik saldırı başlatmaması yönünde uyarmıştı. Yapılan açıklamada, Afganistan’da herhangi bir devlet kurumunun kaba kuvvetle ele geçirilmesinin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Hükümet ve Taleban arasında barış sağlanmasına yönelik çabalar, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte hız kazanıyor. Ancak bu sırada Taleban da ülke içerisindeki ilerleyişini sürdürüyor.

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