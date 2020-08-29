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Katar’da çaldı İstanbul’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün bir Türk kuyumculuk firmasına ait mağaza’da hırsızlık yapan Tunuslu İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün bir Türk kuyumculuk firmasına ait mağaza’da hırsızlık yapıldı.

Katar’da çaldı İstanbul’da yakalandı

Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün bir Türk kuyumculuk firmasına ait mağaza’da hırsızlık yapan Tunuslu İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün bir Türk kuyumculuk firmasına ait mağaza’da hırsızlık yapıldı. Tunuslu bir kişinin mücevher mağazasından hırsızlık yaptığını ve İstanbul’a geleceği ihbarını alan Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Katar’dan gelen uçakları ve yolcularını takibe aldı. Yapılan inceleme soncunda Tunus vatandaşı olduğu belirlenen M.B. nin Katar Havayolları’na ait uçakla dün saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’na geleceği tespit edildi.
Uçağın inişi ile birlikte hareket geçen polis ekipleri Tunuslu yolcuyu ve beraberindeki valizleri incelemeye aldı.
Yapılan kontrollerde üzerinden ve valizlerinden 56 bin 500 Katar Riyali, 5 bin 300 Amerikan Doları, 4 adet altın bileklik, 13 adet kolye, çeşitli modellerde 17 adet lüks güneş gözlüğü, lüks marka 5 adet kol saati, 4 adet çeşitli markalarda cep telefonu ve kulaklık, iki karton elektronik sigara cihazı bulundu.
Sorgusunda suçunu itiraf eden ve hakkında gerekli yasal işlem başlatılan Tunuslu yolcu savcılığa sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. Öte yandan Tunuslu yolcuda bulunan para ve değerli eşyalar yapılacak işlemlerin ardından Doha’daki mağazaya gönderileceği öğrenildi.

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