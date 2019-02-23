Katar'da geleneksel avcılık turnuvası

SERDAR BİTMEZ - Katar'ın el-Kalail bölgesinde düzenlenen avcılık turnuvası, bölge kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Avcıların geleneksel usüllerin dışına çıkmasının yasak olduğu yarışmada, katılımcılara büyük para ödülleri veriliyor. Turnuvanın düzenlendiği Larik Tabiat Parkı, Katar kırsalında görülmeye değer yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Çetin kayalık nedeniyle "zirveler" anlamına gelen Kalail ismiyle anılan bölgede, 20 gün boyunca yarışmacılar ceylan, angut kuşu ve çulluk avlayarak birinci olmaya uğraşıyor. Tamamen geleneksel usüllerle yapılan yarışmada avcılara develer, atlar, şahinler ve av köpekleri eşlik ediyor. - Geleneksel usuller ve ilkel şartlarda avcılık Avcılar, yarışma süresince tüm modern avlanma araç ve yöntemlerini terk ederek, şehir hayatı ve kargaşasından uzak, dışarıdan su ve erzak takviyesi olmadan mücadele veriyor. Katar ve Körfez'in kültürel mirasının canlandırılması açısından eşsiz olan turnuvada, katılımcılar Arap kültürünün avcılık yöntemlerini uygulama imkanı buluyorlar.

- Yarışmanın kuralları Kalail Turnuvası Düzenleme Komitesi Başkanı Halid bin Muhammed el-Ali el-Maadid, 2012'den beri her yıl düzenlenen turnuvanın geçmişin mirasını nesilden nesile taşımayı amaçladığını söyledi. Körfez Arap toplumunun temelinde doğayla barışık avcılık anlayışının bulunduğunu belirten Maadid, turnuva vesilesiyle bu kültüre sahip çıkıldığını ifade etti. Maadid turnuvaya ilişkin, "Turnuvaya Katar ve diğer Körfez ülkelerinden katılan takımlar şampiyon olmak için yarışıyor. Bu yıl 24 takımdan 266 avcı turnuvaya katıldı." dedi. Kalail Turnuvası'nın 20 kilometrekarelik bir doğal koruma alanında yapıldığını anlatan Maadid, yarışmada avcıların hedefinin daha çok sayıda ceylan, angut kuşu ve çulluk avlayarak birinciliği kazanmak olduğuna dikkati çekti. Turnuvada takımlar öncelikle beş gruba ayrılıyorlar, sonrasında gruplardan çıkan takımlar final için yarışıyor. Puanı yüksek olan takımın kazandığı turnuvada, puanlama avın cinsine göre yapılıyor. Kurallara göre ceylan 80 puan getirirken, kuş avı 25 puan değerinde kabul ediliyor.