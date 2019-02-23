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Katar'da geleneksel avcılık turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

Katar'ın el-Kalail bölgesinde düzenlenen geleneksel avcılık turnuvası, Katar ve Körfez kültürünü yaşatıyor - Turnuva birincisi takıma 1 milyon Katar riyali ödül verilirken, elenen takımlara da 100 bin riyal takdim ediliyor

SERDAR BİTMEZ - Katar'ın el-Kalail bölgesinde düzenlenen avcılık turnuvası, bölge kültürünü yaşatmayı amaçlıyor. Avcıların geleneksel usüllerin dışına çıkmasının yasak olduğu yarışmada, katılımcılara büyük para ödülleri veriliyor.

Turnuvanın düzenlendiği Larik Tabiat Parkı, Katar kırsalında görülmeye değer yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

Çetin kayalık nedeniyle "zirveler" anlamına gelen Kalail ismiyle anılan bölgede, 20 gün boyunca yarışmacılar ceylan, angut kuşu ve çulluk avlayarak birinci olmaya uğraşıyor. Tamamen geleneksel usüllerle yapılan yarışmada avcılara develer, atlar, şahinler ve av köpekleri eşlik ediyor.

- Geleneksel usuller ve ilkel şartlarda avcılık

Avcılar, yarışma süresince tüm modern avlanma araç ve yöntemlerini terk ederek, şehir hayatı ve kargaşasından uzak, dışarıdan su ve erzak takviyesi olmadan mücadele veriyor.

Katar ve Körfez'in kültürel mirasının canlandırılması açısından eşsiz olan turnuvada, katılımcılar Arap kültürünün avcılık yöntemlerini uygulama imkanı buluyorlar.

- Yarışmanın kuralları

Kalail Turnuvası Düzenleme Komitesi Başkanı Halid bin Muhammed el-Ali el-Maadid, 2012'den beri her yıl düzenlenen turnuvanın geçmişin mirasını nesilden nesile taşımayı amaçladığını söyledi.

Körfez Arap toplumunun temelinde doğayla barışık avcılık anlayışının bulunduğunu belirten Maadid, turnuva vesilesiyle bu kültüre sahip çıkıldığını ifade etti.

Maadid turnuvaya ilişkin, "Turnuvaya Katar ve diğer Körfez ülkelerinden katılan takımlar şampiyon olmak için yarışıyor. Bu yıl 24 takımdan 266 avcı turnuvaya katıldı." dedi.

Kalail Turnuvası'nın 20 kilometrekarelik bir doğal koruma alanında yapıldığını anlatan Maadid, yarışmada avcıların hedefinin daha çok sayıda ceylan, angut kuşu ve çulluk avlayarak birinciliği kazanmak olduğuna dikkati çekti.

Turnuvada takımlar öncelikle beş gruba ayrılıyorlar, sonrasında gruplardan çıkan takımlar final için yarışıyor.

Puanı yüksek olan takımın kazandığı turnuvada, puanlama avın cinsine göre yapılıyor. Kurallara göre ceylan 80 puan getirirken, kuş avı 25 puan değerinde kabul ediliyor.

- Kabileler arası birlik ruhunu güçlendiriyor

Turnuvanın İcra Direktörü Muhammed bin Nahar el-Naimi, organizatörlerin doğayı ve çevreyi korumaya önem verdiğini vurgulayarak, komitenin belirlediği türler harici avlanmanın kesinlikle yasak olduğuna dikkati çekti.

Naimi, katılımcılar arasında birlik ruhunu güçlendirme amacıyla bir kabileden ikiden fazla avcının aynı takıma alınmadığını söyleyerek, böylece yarışın kabileler arasında bir mücadeleye dönüşmesinin önüne geçildiğini dile getirdi.

Zorlayıcı doğa koşullarında yarışan avcılar arasında iş birliği ve yardımlaşmanın geliştiğini vurgulayan Naimi, atalarının geleneklerini canlandırdıklarını ifade etti.

- Katılan takımlara büyük ödüller veriliyor

Turnuva birincisi takıma 1 milyon Katar riyali ödül verilirken, elenen takımlara da 100 bin riyal takdim ediliyor.

Yalnızca başarı gösterenler değil elenen takımların dahi ödül almaya hak kazandığı turnuvada, katılmış olmalarından dolayı derecelere kalamayan takımlara da para ödülü veriliyor.

Turnuvayı birinci bitiren takım 1 milyon riyal (yaklaşık 1 milyon 460 bin lira) alırken, ikinci takım 700 bin riyal (yaklaşık 1 milyon lira) ve üçüncü takım 500 bin riyal (yaklaşık 732 bin lira) kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
avcılık el-Kalail Kalail Turnuvası Katar

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