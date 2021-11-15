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Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor

15.11.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'ın başkenti Doha'da havaalanında çıplak arama ve muayeneye maruz bırakılan bir grup Avustralyalı kadın Katar yetkilileri hakkında dava açıyor.

Katar'da havaalanında çıplak aramaya maruz kalan Avustralyalı kadınlar dava açıyor

Katar'ın başkenti Doha**'da havaalanında çıplak arama ve muayeneye maruz bırakılan bir grup Avustralyalı kadın Katar yetkilileri hakkında dava açıyor.**

Kadınlar 2020 yılının Ekim ayında Hamad Havaalanı'nda çöp kutusunda bir bebek bulunması üzerine uçaktan indirilmişlerdi.

Doğum yapıp yapmadıklarının belirlenmesi amacıyla çıplak aramaya ve muayeneye tabi tutulan Avustralya vatandaşı kadınlar bu muameleyi "devlet onaylı saldırı" diye nitelendirmiş, olay büyük tepki çekmişti.

Katar yetkilileri daha sonra özür dileyip, ceza soruşturması başlatmış; havaalanındaki bir görevli yargılandığı davada tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kadınlar ise o zamandan bu yana olayın kapatılmaya çalışıldığını düşünüyor.

Ne olmuştu?

Avustralyalı kadınlar, seyahat edecekleri Katar Hava Yolları'na ait uçaklarından silahlı muhafızlar tarafından indirilmiş, daha sonra piste gelen ambulanslarda hemşireler tarafından kontrol edilmişlerdi.

Kadınlar bu muayenelerin izinleri olmadan yapıldığını ve kendilerine bunun niçin yapıldığı hakkında hiç bir açıklama yapılmadığını söylüyor.

Aranan kadınlardan adının verilmesini istemeyen biri BBC'ye, "çok feci, saldırganca bir fiziksel muayeneden geçirildiğini" söyledi.

Aynı kadın, "Ya çok sayıdaki silahlı adamdan biri tarafından öldürüleceğimden, ya da uçaktaki kocamın öldürüleceğinden emindim" dedi.

Muayeneler yaklaşık 5 dakika sürdü ve kadınlar uçağa geri götürüldü.

Ülkelerine dönüşte kadınların çoğu başlarına geleni polise bildirdi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olay, birçok ülke tarafından kınandı.

Getty Images

Katar hükümeti özür diledi

Katar Başbakanı Halid bin Halife bin Abdülaziz el Tani, Twitter üzerinden bir özür mesajı yayımladı:

"Kadın yolculara yönelik kabul edilemeyecek muameleden dolayı çok üzgünüz. Olanlar Katar'ın yasaları ve değerlerini yansıtmamaktadır."

Kadınlardan yedisinin avukatı olan Damian Sturzaker ise BBC'ye yaptığı açıklamada, Katar yetkilileriyle temas kurmak için gösterdikleri bütün çabalarına rağmen o zamandan bu yana "bir sessizlik duvarı" ile karşılaştıklarını söylüyor.

Kadınlar ne istiyor?

Avukatlarının aktardığı bilgilere göre, Avustralyalı kadınlar Katar'dan kendilerinden resmen özür dilenmesini istiyor ve havaalanı yönetiminden, bir daha böyle bir olayın kesinlikle yaşanmaması için kurallarını değiştirmesini talep ediyor.

Kadınlar ayrıca "saldırı, dayak, beden bütünlüğü ihlali ve yasa dışı alıkoyma" suçlamalarıyla Katar hükümeti, Katar Sivil Havacılık Kurumu ve Katar Hava Yolları'ndan tazminat istiyor.

Kadınlardan, hala olayla ilgili kabuslar gördüğünü söyleyen biri, Katar yetkililerinin hiçbir adım atmamasının kendilerini harekete geçmeye yönelttiğini söyledi:

"Sesimizi çıkararak, hiçbir kadının bizim maruz kaldığımız sinir bozucu korkunç muameleyi görmemesini garanti altına almak istiyoruz."

Katar gelecek yıl 2022 Dünya Futbol Kupası'nın ev sahibi olarak on binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Ülkenin Canberra'daki büyükelçiliği ve Katar Hava Yolları, BBC'nin haberle ilgili sorularına şu ana kadar yanıt vermedi.

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