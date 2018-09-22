Katar'da İdlib'le dayanışma gösterisi

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da, Suriye'nin İdlib kentiyle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Doha'daki Suriye okulunda, İdlib'teki Suriyelilerle dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Suriyelilerin de yer aldığı gösteride, İdlib'in her türlü saldırıdan korunması için harekete geçilmesi istendi.

Göstericiler, Suriye halkına yönelik onur verici tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, destek sloganları attı.

Gösteride konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki, "Devrim hala devam ediyor. Biz 'Suriye'nin özgürleri' olarak İdlib'in onurlu halkının yanındayız." dedi.

Hiraki, Arap ve İslam dünyasına, İdlib'in katliamlardan korunması için harekete geçmesi çağrısında da bulundu.

