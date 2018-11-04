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Katar'da kabine değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Katar'da kabine değişikliği

DOHA (AA) - Körfez ülkesi Katar’da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bakanlar Kurulunda beş isimde değişikliğe gitti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Şeyh Temim, Adalet ve Enerji bakanlıkları başta olmak üzere 5 bakanlıkta revizyon yaptı.

Revizyon kapsamında, Adalet Bakanlığına İsa en-Nuaymi, Enerji Bakanlığına Saad el-Kaabi, Belediye ve Çevre Bakanlığına Abdullah es-Sebii, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ali el-Kevari, Sosyal İşler, Çalışma ve Kalkınma Bakanlığına Yusuf Fahru getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kabine değişikliği Katar

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