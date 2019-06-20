Katar'da Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu

Katar'ın başkenti Doha'da, Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu.

Taziye çadırını Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in yanı sıra çok sayıda din adamı ziyaret etti.

Etkinlikte, Mursi için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

