HABER

Katar'da Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 02:30 | Son Güncelleme

Katar'da Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu

Katar'ın başkenti Doha'da, Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu.

Taziye çadırını Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in yanı sıra çok sayıda din adamı ziyaret etti.

Etkinlikte, Mursi için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Afyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastıAfyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastı
Çadlı aile kızının mezuniyetini görmek için 14 bin kilometre uzaklıktan geldiÇadlı aile kızının mezuniyetini görmek için 14 bin kilometre uzaklıktan geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Muhammed Mursi

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.