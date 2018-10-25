Katar'da Türk ürünleri festivali

DOHA (AA) - Katar'da perakende sektörünün önde gelen market ve süpermarket zincirlerinin sahibi Al Meera Group'un düzenlediği Türk ürünleri festivali başladı.

Türk kültürü ve mutfağının tanıtılmasının amaçlandığı festivalde tüketiciler Türk mutfağından hamur işleri, süt ürünleri, kuru gıda ve yemekleri tanıma fırsatı bulacak. Al Meera'nın tüm mağazalarında başlayan festival 6 Kasım'a kadar devam edecek.

Festivalin açılışında konuşan Al Meera Yönetim Kurulu Başkanı Sani bin Samir Muhammed Al Sani, Türkiye'nin Katar pazarına ürün tedarik eden ülkelerin başında yer aldığını ve bu ürünlerin tüketicilerden tam not aldığını söyledi.

Al Meera mağazalar zincirinde Türk ürünlerinin yer almasının şirketin rekabet düzeyini yükselttiğini vurgulayan Al Sani, festivalde yüksek kaliteli 500 Türk ürününün tüketiciye arz edileceğini aktardı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ise bu tür girişimlerin Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırdığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 8 aylık döneminde 1,3 milyar dolara ulaştığını dile getiren Özer, bu rakamın yıl sonuna kadar 2 milyar dolara ulaşması temennisinde bulundu.

