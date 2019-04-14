Katar'da uluslararası hukuk konferansı

Katar'ın başkenti Doha'da "Cezasızlıkla Mücadele ve Uluslararası Hukuka Göre Hesap Verebilirliği Sağlamak İçin Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Mekanizmalar" konulu uluslararası hukuk konferansı düzenlendi.

Konferansa Türkiye'den Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile avukat ve hukukçulardan oluşan heyet katıldı.

Katar hükümetine bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Samih el-Merri, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, hesap vermekten ve cezadan kaçmayı önlemek için uluslararası gözlemevi kurulması çağrısında bulundu.

Merri, dünyada yaşanan krizler ve silahlı çatışmaların insan hakları ihlalleri doğurduğunu ve bunun da herkese hesap vermekten ve cezadan kaçmayı önlemek için daha çok çaba harcama sorumluluğu yüklediğini kaydetti.

Konferansın, kurbanların haklarını korumaya ve suçluların cezadan kaçmasının engellenmesine şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir dönemde ve dünyadaki zor şartlar altında gerçekleştiğini ifade eden Merri, dünyanın daha fazla trajedi ve vahşete katlanamayacağını vurguladı.