Katar'ın başkenti Doha'da Uluslararası Yenilikçi Sağlık Kongresi "Wish 2018" başladı.

Katar Eğitim, Bilim ve Toplum Gelişim Vakfının düzenlediği, 100 ülkeden 2 binden fazla temsilcinin yer aldığı kongrenin açılışına çok sayıda bakan, siyasi, iş adamı ve sağlık alanında uzman isimler katıldı.

İki gün sürmesi planlanan kongrenin açılışında eski Katar Emiri Hamad bin Halife Es-Sani ve eşi Moza bint Nasır da hazır bulundu.

Katılımcılar, sağlık alanında dünyanın çeşitli yerlerinden en son yeniliklerin yer aldığı kongrede firmaların açtığı stantları gezdi.

