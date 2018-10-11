Katar'da yapışık ikizler birbirinden ayrıldı

DOHA (AA) - Katar'da, Malili yapışık ikizler gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla birbirinden ayrıldı.

Başkent Doha'daki Sidra Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, karaciğerinden yapışık olan 4 aylık ikizlerin ameliyatıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Katar'da ilk kez gerçekleştirilen ve 9 saat süren ameliyatı "komplike ve istisnai" olarak değerlendiren doktorlar, karaciğerden yapışık olmanın en riskli durumlardan biri olduğunu zira her bir ikizin tam bir karaciğere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Doktorlar, riski en aza indirgemek ve en iyi sonucu almak için ameliyat öncesinde 30 saati aşkın hazırlık evresi geçirdiklerini söyledi.

