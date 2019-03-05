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Katar'daki Türk askerleri Arapça eğitimini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 01:10 | Son Güncelleme

Katar'daki Türk askerleri Arapça eğitimini tamamladı

DOHA (AA) - Katar'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı 99 askeri personel, Arapça eğitimini tamamladı.

Katar Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, TSK'den 99 askeri personelin 3 Aralık 2018'de başladıkları yoğunlaştırılmış Arapça eğitimini 27 Şubat'ta tamamladığı belirtildi.

Kursun bitiş törenine Katar Silahlı Kuvvetleri Dil Enstitüsü Diller Okulu Müdürü Muhammed eş-Şehvani ile TSK ve Katar Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer katıldı.

Türk güçleri, Katar ile Türkiye arasında 19 Aralık 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında Katar'daki Tarık bin Ziyad Askeri Kışlası'nda konuşlandırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arapça Katar TSK

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