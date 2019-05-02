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Katar'dan, ABD ve İran'a diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 02:02 | Son Güncelleme

Katar'dan, ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile ABD'yi, aralarındaki sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için diyalog başlatmaya çağırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın kapanışında basına açıklama yapan Al Sani, bölgenin daha fazla krizi kaldıramayacağını söyledi.

Tek taraflı alınan yaptırım kararlarının krizlerin çözümünde olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmediklerini belirten Al Sani, İran ile ABD'ye, aralarındaki sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için diyalog başlatma çağrısı yaptı.

Körfez krizinin bölgesel düzeyde iş birliği önünde engel oluşturduğuna değinen Al Sani, Katar'ın herkesle diyaloga girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Beyaz Saray'dan 22 Nisan'da yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Katar

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