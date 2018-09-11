Katar'dan, ABD'nin FKÖ ofisini kapatma kararıyla ilgili açıklama

DOHA (AA) - Katar, ABD yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararının, İsrail'in uzlaşmaz tavrını perçinleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, FKÖ ofisinin kapatılmasının İsrail'in uzlaşmaz tavrını perçinleyeceği ve onu uluslararası camia tarafından kabul görmeyen uygulamalarını sürdürmeye teşvik edeceği belirtildi.

Açıklamada, üzüntüyle karşılanan kararın, ABD yönetimiyle FKÖ arasındaki mesafeyi açtığı ve Filistinliler ile İsrail arasındaki barış sürecini canlandırmak adına sarf edilen çabaları baltaladığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada Katar'ın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümden yana olduğu yinelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili dün FKÖ'nün Washington'daki ofisinin 10 Ekim'den önce kapatılacağını açıklamıştı.

