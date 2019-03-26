Katar'dan ABD'nin Golan kararına tepki

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Golan Tepeleri üzerine hukukunu, yönetimini ve idaresini mecbur kılması, hiçbir hukuki etki olmaksızın geçersiz ve hükümsüzdür." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Doha, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin bir Arap toprağı olduğuna dair ilkesel tutumunu vurgulamaktadır" ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılı 497 sayılı Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını küçümseyen İsrail işgaline yardımcı olmak, işgal edilmiş Golan'ın bir Arap toprağı olduğu gerçeğini kesinlikle değiştirmeyecektir. İsrail'in Golan Tepeleri üzerine hukukunu, yönetimini ve idaresini mecbur kılması, hiçbir hukuki etki olmaksızın geçersiz ve hükümsüzdür."

Uluslararası meşruiyet kararlarına İsrail'in uyması gerektiğinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Golan Tepeleri de olmak üzere işgal altındaki Arap topraklarının tümünden İsrail'in çekilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini kabulü yönünde tek taraflı kararların, bölgede arzulanan barışın önünde büyük bir engel teşkil edeceği uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

