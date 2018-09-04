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Katar'dan Afrika'da su kuyusu açma kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 04:54 | Son Güncelleme

Katar Hayır Kurumu, başlattığı kampanyayla 5 Afrika ülkesinde 150 su kuyusu açtı

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu, başlattığı kampanyayla 5 Afrika ülkesinde 1 ay içinde 150 su kuyusu açtı.

Katar Hayır Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrika'da "555 su kuyusu" açılması kampanyasına Katarlıların yoğun ilgi gösterdiği ve sadece bir ay içinde 150 su kuyusunun finansmanının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, diğer su kuyularının da ilerleyen aylarda açılacağı ifade edildi.

"555 su kuyusu" kampanyası, Katar'ın; Sudan, Somali, Gana, Kenya ve Mali'de başlattığı en büyük kampanya olma özelliği taşıyor. Kampanyayla, içme suyuna ulaşma konusunda büyük zorlukların yaşandığı bu ülkelerdeki 1 milyon kişinin su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Katar su kuyusu

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