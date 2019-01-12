HABER

Katar'dan Arsal'daki Suriyeli mültecilere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 22:59 | Son Güncelleme

Katar Hayır Kurumu, Arsal'da şiddetli soğuktan etkilenen Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası başlattı

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu, Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde zor kış şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mülteciler için acil yardım kampanyası başlattı.

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arsal'a yardım edin" ismini taşıyan kampanyayla 20 milyon Katar riyali (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, toplanan yardımların Arsal'daki mültecilerin yağmur ve kardan dolayı gördükleri zararı karşılamak için barınak, gıda, ısınma, sağlık gibi alanlarda kullanılacağı kaydedildi.

Arsal bölgesindeki derme çatma çadırlarda kalan Suriyeli mülteciler, ellerindeki kısıtlı imkanlarla kış aylarının zor şartlarına karşı mücadele veriyor.

Geçen pazartesi Norma isimli kar fırtınası Lübnan'ın Arsal bölgesini etkisi altına almış ve buradaki çadırlar, olumsuz etkilenmişti.

Arsal Belediye Başkanı Basil el-Huceyri daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, sayıları 60 bini bulan Suriyeli mültecilerin yakacak ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylemişti.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleştiHDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti
Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: "Tarihi bir adım"Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: "Tarihi bir adım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arsal katar hayır kurumu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.