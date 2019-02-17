Katar'dan Arsal'daki Suriyelilere insani yardım

DOHA (AA) - Katar Hayır Kurumu, Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde zor kış şartlarında çadırlarda kalan binlerce Suriyeliye insani yardım dağıttı.

Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Arsal'a yardım edin" kampanyası çerçevesinde Katar Kalkınma Fonunun desteğiyle, Arsal bölgesinde zor kış şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli sığınmacılar için acil insani yardım dağıtıldığı belirtildi.

Söz konusu yardımın, daha önce Katar tarafından Suriyeli sığınmacılara ayrıldığı açıklanan 50 milyon dolarlık bağışın bir parçası olduğu ifade edildi.

Yardım kampanyası çerçevesinde 500 çadırın onarımının yapıldığı, 5 bin aileye ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için yakıt ve 4 bin aileye kışlık giysi alabilmeleri için hediye kuponu dağıtıldığı bildirilen açıklamada, Katar Kalkınma Fonunun finanse ettiği ve Katar Hayır Kurumunun dağıtımını yaptığı yardımlardan 11 bin Suriyeli ailenin faydalandığı kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, daha önce, farklı ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılara destek olmak için 50 milyon dolar bağışta bulunulması talimatı vermişti.

Arsal bölgesinde derme çatma çadırlarda kalan ve sayıları 60 bini bulan Suriyeli sığınmacılar, ellerindeki kısıtlı imkanlarla zorlu kış şartlarına karşı mücadele veriyor.

