Ülkesinin, olağan usullere uygun hazırlanmadıkları için Mekke'deki zirvelerin kapanış bildirgeleriyle ilgili çekincelerini dile getirdiğini söyleyen Al Sani, "Her iki bildirge de İran'la olan komşuluk ilişkilerimize değil Washington'un İran karşıtı politikasına dayanıyor. Bu bildirgelerde, hiçbir uzlaşma politikasına yer verilmeden İran kınandı." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 30 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesiyle ilgili Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna değerlendirmede bulunan Al Sani, "KİK zirvesi bildirgesi birlik içindeki bir Körfez'den bahsediyor ama Katar ablukası devam ederken böyle bir birlikten söz edilemez." dedi.

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'a yönelik abluka devam ettiği sürece birlik içinde bir Körfez'den söz edilemeyeceğini söyledi.

Katar'ın Filistin meselesiyle çelişen hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini vurgulayan Al Sani, Filistin heyetinin talebi olmasa Filistin meselesinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinin kapanış bildirgesinin de yer almayacağını dile getirdi.

Libya konusuyla ilgili de konuşan Al Sani, Katar'ın Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) desteklediğini, ancak bazı ülkelerin UMH'yi tanırken başka güçlere destek verdiğini kaydetti.

Daha önce Londra merkezli Al-Arabi televizyonuna açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." demişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ise Al Sani'ye verdiği yanıtta, "Katar'ın olağanüstü KİK zirvesi kapanış bildirgesine dair çekinceleri olduğunu açıklaması, KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir." ifadesini kullanmıştı.