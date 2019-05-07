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Katar’dan Filistinlilere 480 milyon dolar yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Katar, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere 480 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.Katar Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yardımda bulunacağını açıkladı.

Katar, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere 480 milyon dolar yardımda bulunacağını duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yardımda bulunacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin talimatıyla, Katar’ın Filistin halkına destek amacıyla Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere 480 milyon dolar yardımda bulunacağı kaydedildi. Açıklamada, yardımdan 300 milyon dolar eğitim ve sağlık için tahsis edileceği belirtilerek kalan 180 milyon doların Filistin’deki Birleşmiş Milletler programları ve elektrik hizmetlerine destek için tahsis edileceği belirtildi.

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