DOHA (AA) - Katar Yardım Vakfı, yeni başlattığı "Gazze Yaşamayı Hak Ediyor" adlı kampanyaya destek çağrısında bulundu.
Vakıftan yapılan açıklamada, Gazze için yürüttükleri sosyal yardım hizmetleri, kalkınma ve insani yardım gibi projelerden kent nüfusunun yüzde 40'ının yararlandığı belirtilerek, "Gazze Yaşamayı Hak Ediyor" kampanyasına destek çağrısı yaptı.
Söz konusu kampanyayla Gazze halkı için sağlık, eğitim, sosyal yardım, su ve ekonomik yeterlilik konularında yapılması planlanan projeler için acil 2,8 milyon dolar toplamayı amaçladıkları bildirildi.
Gazze'ye karşı 2006'da başlatılan ablukanın getirdiği ağır şartların yanı sıra Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın da mali sıkıntılar nedeniyle Gazze'ye yardımlarında kesintiye gitmesi sonucunda, kentteki yaşam koşullarında büyük sıkıntılar yaşanıyor.
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