HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım

Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Katar'dan Gazze'deki 70 bin aileye nakdi yardım

Katar, Gazze'deki 70 bin yoksul aileye yüzer dolarlık nakdi yardımda bulundu.

Filistinli aileler, aylık yapılan yardımları alabilmek için Gazze'nin pek çok kentinde postane şubelerine akın etti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, çarşamba günü, Gazze'de 70 bin yoksul aileye yüzer dolarlık nakdi yardımda bulunulacağını açıklamıştı.

Aylık olarak 12. kez yapılan söz konusu yardım, Katar'ın Gazze'ye tahsis ettiği 30 milyon dolarlık bağışın bir parçası olma özelliği taşıyor.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdiBandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi
Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Katar

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! Beklenen 'deprem' açıklaması

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması

Manisa'da son 16 saatte 119 artçı meydana geldi

Manisa beşik gibi!

Merkel'den İstanbul paylaşımı: Allahaısmarladık

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor

Konya'da Çinli turistin tedavisi sürüyor

2,5 yaşındaki kızı ile enkazın altından çıkarıldı! Jandarma görüntüleri paylaştı

Sözleri boğazında düğümlendi! O anların görüntüleri paylaşıldı

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Duygusal anlar! Suriyeli genç enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.