Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş kuponu projesi

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'de 120 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kuponu dağıtılmasını hedefleyen bir proje hazırladıklarını açıkladı.

İmadi, Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, Yeniden İmar Komitesi'nin büyük bir projenin hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, "Gazze'de ihtiyaç sahibi 120 bin aileye alışveriş kuponu dağıtılacak. Abluka altındaki tüm bölgeleri kapsayan bu projenin değeri 10 milyon dolar." ifadesini kullandı.

Söz konusu kuponların verileceği ailelerin belirlenmesi için Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydeden İmadi, kuponların dağıtımının Filistinli vatandaşlar tarafından bilinen yetkili merkezlerden yapılacağını aktardı.

İmadi, kuponların ramazan ayına kadar dağıtılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Doha yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani sıkıntıları hafifletmek için 2007 yılından bu yana bölgede bir dizi insani yardım faaliyeti düzenliyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

