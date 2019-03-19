HABER

Katar'dan Gazzeli ailelere alışveriş kuponu projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi: "Gazze'de ihtiyaç sahibi 120 bin aileye alışveriş kuponu dağıtılacak. Abluka altındaki tüm bölgeleri kapsayan bu projenin değeri 10 milyon dolar"

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, Gazze'de 120 bin ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kuponu dağıtılmasını hedefleyen bir proje hazırladıklarını açıkladı.

İmadi, Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, Yeniden İmar Komitesi'nin büyük bir projenin hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, "Gazze'de ihtiyaç sahibi 120 bin aileye alışveriş kuponu dağıtılacak. Abluka altındaki tüm bölgeleri kapsayan bu projenin değeri 10 milyon dolar." ifadesini kullandı.

Söz konusu kuponların verileceği ailelerin belirlenmesi için Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydeden İmadi, kuponların dağıtımının Filistinli vatandaşlar tarafından bilinen yetkili merkezlerden yapılacağını aktardı.

İmadi, kuponların ramazan ayına kadar dağıtılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Doha yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani sıkıntıları hafifletmek için 2007 yılından bu yana bölgede bir dizi insani yardım faaliyeti düzenliyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
CHP'nin İzmir adayı Soyer: Askıda İş Var projesini başlatacağız (2)CHP'nin İzmir adayı Soyer: Askıda İş Var projesini başlatacağız (2)
Haluk Levent konser gelirini Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanlara bağışladıHaluk Levent konser gelirini Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanlara bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Kupon Yeniden İmar Komitesi

En Çok Okunan Haberler

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.