Katar'dan Gazze'ye 5 milyon dolar yardım

GAZZE (AA) - Katar, Gazze'de 50 bin aileye 5 milyon dolar tutarında nakit yardımında bulundu.

Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı İsmail el-İmadi, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'dan yapılan 5 milyon dolar değerindeki nakdi yardımın, gelecek günlerde ailelere dağıtılacağını belirtti.

Yardım dağıtılacak ailelerin, belirli kriterler çerçevesinde Sosyal Kalkınma Bakanlığı iş birliğiyle belirlendiğini ifade eden İmadi, Gazze'ye yönelik bu yardımın, insani durumun kötüleştiği bir dönemde geldiğini ifade etti.

Uluslararası topluma ve kurumlara Gazze halkının sorunlarını çözmek için acil müdahale çağrısında bulunan İmadi, Gazze'deki tüm sektörlerin tehlikeli çöküş yaşadığı uyarısında bulundu.

Gazze'deki elektrik sorununu çözmek amacıyla elektrik santrali için Katar'ın temin ettiği yakıtın ilk partisi Gazze Şeridi'ne 9 Ekim'de girmişti.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor. Günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.

