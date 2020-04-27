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  4. Katar'dan gelen 162 kişi, Çankırı'da KYK yurduna yerleştirildi

Katar'dan gelen 162 kişi, Çankırı'da KYK yurduna yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 01:54 | Son Güncelleme

Çankırı'da, Katar'dan Türkiye'ye gelen 162 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.

Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 binden fazla vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Katar'dan dönen 162 Türk vatandaşı Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya götürüldü. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 162 kişi, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Katar KYK koronavirüs Karantina

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