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Katar'dan Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Katar'dan Hindistan ve Pakistan'a sağduyu çağrısı

DOHA (AA) - Katar, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından her iki tarafa sağduyu çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki olayların endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması için çalışılması çağrısı yapıldı.

Her iki ülkenin de çevresinde önemli bir ağırlığa ve etkiye sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Katar, iki ülke hükümetinden bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği koruma adına üzerilerine düşen sorumluluğu üstlenmesini temenni ediyor." ifadelerine yer verildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapattı, Hindistan ise bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Hindistan Katar Pakistan

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