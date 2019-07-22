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Katar'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:07 | Son Güncelleme

Katar'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına tepki

Katar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını "insanlık dışı bir suç" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde yürüttüğü yıkımın Filistin halkının tarihi haklarının ihlali olduğu ifade edildi.

"Bu yıkım, İsrail hükümetinin uluslararası yasaları ve uluslararası meşruiyet kararlarını küçümseyen tavrını yansıtan insanlık suçu." denilen açıklamada, İsrail'in bu yıkımları durdurması ve Filistin halkının korunması için acilen uluslararası müdahalede bulunulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Katar'ın Filistin meselesinin ve halkının desteklenmesi ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletinin kurulması konusundaki değişmez tutumunun altı çizildi.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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