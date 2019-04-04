DOHA (AA) - Katar, Libya'daki askeri hareketliliğin, ülkeyi yeniden kaosa sürüklememesi için uyarıda bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki askeri hareketliliğin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Ülkenin yeniden kaos uçurumuna yuvarlanmaması uyarısı yapılan açıklamada, söz konusu hareketliliğin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak Libya diyalog konferansı öncesinde gerçekleşmesinin, siyasi çözüm sürecini baltalayabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası bir yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde bir diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

