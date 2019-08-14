DOHA (AA) - Katar, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bakanın sorumsuz açıklamalarının, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statükosunun değiştirilmesi için umutsuz bir girişim ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Aksa'da devam eden İsrail saldırılarını durdurmak, yasal ve tarihi durumunu korumak için acilen harekete geçilmesi gerektiği de vurgulandı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan, dün Yahudilerin de ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi gerektiğini söylemişti.

Harem-i Şerif'teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde olan Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.

Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif'teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor ve İsrail'in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.