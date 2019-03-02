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Katar'dan Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:38 | Son Güncelleme

Pakistan Başbakanı İmran Han'la telefon görüşmesi yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki komşu ülkeyi sükunete davet ederek sorunların çözümü için diyaloğun önemine vurgu yaptı

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan ve Hindistan'a sükunet çağrısı yaptı.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Temim, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Temim ve Han, telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra özellikle de Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İki komşu ülkeyi sükunete çağıran Temim, sorunların çözümü için diyaloğun önemine dikkati çekti.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı, saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan 26 Şubat'ta, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı ancak İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgularken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı, ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal çağrısında bulundu.

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Hindistan Katar Pakistan

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