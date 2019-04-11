DOHA (AA) - Katar, Sudan'daki taraflara devletin ulusal çıkarını koruma ve halkın beklentilerini karşılama çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamada, Katar devletinin, "Sudanlı taraflara devletin ulusal çıkarını koruma ve halkın beklentilerini, adalet ve özgürlük taleplerini karşılama çağrısında bulunduğu" aktarıldı.

Doha yönetimi, Sudan halkının kanının dökülmemesi, barışçıl yolların takip edilmesi, siyasi süreci yönetmek için diyalog kurulması çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Katar, Sudan halkının istikrarlı ve refah içinde bir Sudan inşa etmek için bu tarihi dönüm noktasını aşma kudretine güveniyor." ifadeleri kullanıldı.

Katar ayrıca, bölgesel ve uluslararası güçlere Sudan'ın birliğine destek olma çağrısı yaptı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

