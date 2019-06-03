Katar'dan Sudan'daki taraflara diyalog çağrısı

DOHA (AA) - Katar, Sudan'ın başkent Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahale etmesine ilişkin taraflara sağduyu ve dürüst bir diyalog çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Sudan'daki son gelişmeleri endişeyle izliyoruz." denildi.

Sudan'da göstericilerin dağıtılması için güç kullanılması ve barışçıl göstericilere şiddet uygulanmasının üzüntü verici olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun barışçıl dönüşüm yolunda tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nden güvenlik güçlerinin göstericilere karşı bu tür uygulamalarını durdurması istenirken, taraflara acilen Sudan toplumunun tüm kesimlerinin katılacağı açık, dürüst ve kapsayıcı bir diyalog ile sağduyu çağrısı yapıldı.

Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerinde müdahale etmişti. Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre askerin müdahalesinde şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi yaralandı.